Житель Абатского района зарезал своего сына

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Мужчину, обвиняемого в убийстве сына, осудят в Абатском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного правления СК РФ по Тюменской области, в д. Максимова 52-летний мужчина поссорился с 25-летним сыном. В ходе конфликта подозреваемый зарезал молодого человека.

Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.