Владимир Якушев: Беларусь и Тюменская область связаны исторически и духовно

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Фото admtyumen.ru

День единения народов России и Беларуси символизирует крепкие исторические и духовные связи между двумя странами и братскими народами.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, поздравляя жителей дружественных стран с праздником.

По словам главы региона, на протяжении столетий судьбы многих поколений белорусов непосредственно связаны с Сибирью. Между Республикой Беларусь и Тюменской областью существует многолетнее плодотворное сотрудничество, при этом потенциал взаимовыгодных социально-культурных, научно-технических, торгово-экономических отношений далеко не исчерпан.

"Тюменские предприятия, вузы, общественные организации укрепляют партнерские отношения с белорусскими коллегами, объединяют гражданские, творческие и интеллектуальные ресурсы для обеспечения процветания наших государств. Все это способствует дальнейшему плодотворному развитию двусторонних связей на благо народов России и Беларуси! Желаю всем здоровья, благополучия, мира и добра!", - сказал Владимир Якушев.