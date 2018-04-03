Тюменец порезал обидчика за пощечину

press-centr.com

Мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, задержали в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюмени, потерпевший вместе с подозреваемым находились в одном из магазинов по ул. Стартовой. Подозреваемый случайно задел потерпевшего, после чего принес ему свои извинения.

Тюменец не простил обидчика, вывел его из магазина и нанес пощечину по лицу. В этот момент фигурант достал карманный нож, ударил обидчика в живот и скрылся с места преступления.

Прибывшие на место сотрудники патрульно–постовой службы по горячим следам задержали мужчину.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.