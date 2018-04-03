Ишимский конный завод "Орловский рысак" признан лучшим в стране

worlduniquer.ru

Конный завод "Орловский рысак", расположенный в с. Гагарино Ишимского района, удостоен звания "Лучший конный завод нового поколения 2017" по итогам рейтинга племенных предприятий России, занимающихся выращиванием лошадей орловской рысистой породы.

При расчете рейтинга учитывался, в том числе, комплекс селекционируемых признаков. Еще одним плюсом для ишимского завода стало достижение лучшей резвости для рысаков трехлетнего возраста, которую показал жеребец Жанрист под управлением мастера-наездника Тюменского ипподрома Владимира Шевченко. Кроме того, жеребец Источник стал абсолютным чемпионом породы с максимальной экспертной оценкой по типу и экстерьеру.

Лучшим в рейтинге племенных хозяйств России ишимский конный завод становится второй год подряд. Разведением высококлассного орловского рысака здесь занимаются уже 12 лет, а статус племенного хозяйства получили в 2001 году. Сегодня на конезаводе насчитывается 150 лошадей, хозяйство приносит прибыль, сообщил владелец предприятия предприниматель Виталий Кирилюк.

В Тюменской области "Орловский фаворит" - единственное предприятие подобного типа.

Соб. инф.