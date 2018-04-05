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Поисковики в Тобольске представят свои находки

12:16 05 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Тобольского музея

Встреча с участниками военно-поискового отряда "Отчизна" начнется в Тобольской Губернской судебной управе (Красная площадь, 1/2) 6 апреля в 16 часов.   

В рамках совместного выставочного проекта "Свидетели победы" поисковики  представят 30 предметов, найденных участниками  экспедиций на территории фронтов Великой Отечественной войны в Тверской, Ленинградской, Волгоградской областей и Аджимушкайских каменоломнях. Все предметы представлены на выставке "Единый дух Победы".

Добавим, поисковому движению в Тобольске 26 лет. Участники экспедиций проводят полевые разведочные работы на местах сражений Великой Отечественной войны, поднимают погибших солдат, находят солдатские медальоны и помогают установить имена бойцов Красной армии считающихся без вести пропавшими. На встречу приглашаются все желающие, сообщает пресс-служба Тобольского музея. 

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Теги: Великая Отечественная война , выставка , поисковики , Тобольск

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