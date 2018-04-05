Водитель из Пермского края осужден за ДТП с гибелью двух человек

фото ГИБДД Тюменской области

К двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении приговорен 31-летний житель Пермского края за смертельную аварию. Приговор вынес Тюменский районный суд.

Как следует из материалов уголовного дела, 17 июля 2017 года пермяк на грузовом седельном тягаче двигался по автодороге Тюмень - Боровский - Богандинский. На 19 км он, по версии следствия, начал обгон, не убедившись, что встречная полоса свободна на достаточном для обгона расстоянии, создал опасность двигавшемуся навстречу Daewoo Nexia GLE. Во избежание столкновения водитель Daewoo вынужден был съехать на правую обочину, но произошел занос. Daewoo выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с другим седельным тягачом. В результате происшествия водителя и пассажира Daewoo с заднего сиденья выбросило из салона, и они погибли. Находившийся на переднем сиденье пассажир, пристегнутый ремнем безопасности, получил легкий вред здоровью. После извлечения из искореженного автомобиля его доставили в больницу.

Кроме основного приговора, суд взыскал в пользу матери одного погибшего и отца другого погибшего в общей сложности 600 тыс. рублей (каждому по 300 тыс. рублей), сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменского района.