up

5.04.2018 четверг

USD 57,7646

EUR 70,958

В Тюмени 0..2 С 2 м/с
ветер северо-восточный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Водитель из Пермского края осужден за ДТП с гибелью двух человек

17:43 05 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ГИБДД Тюменской области

К двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении приговорен 31-летний житель Пермского края за смертельную аварию. Приговор вынес Тюменский районный суд.

Как следует из материалов уголовного дела, 17 июля 2017 года пермяк на грузовом седельном тягаче двигался по автодороге Тюмень - Боровский - Богандинский. На 19 км он, по версии следствия, начал обгон, не убедившись, что встречная полоса свободна на достаточном для обгона расстоянии, создал опасность двигавшемуся навстречу Daewoo Nexia GLE. Во избежание столкновения водитель Daewoo вынужден был съехать на правую обочину, но произошел занос. Daewoo выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с другим седельным тягачом. В результате происшествия водителя и пассажира Daewoo с заднего сиденья выбросило из салона, и они погибли. Находившийся  на переднем сиденье пассажир, пристегнутый ремнем безопасности, получил легкий вред здоровью. После извлечения из искореженного автомобиля его доставили в больницу.

Кроме основного приговора, суд взыскал в пользу матери одного погибшего и отца другого погибшего в общей сложности 600 тыс. рублей (каждому по 300 тыс. рублей), сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменского района. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: гибель , ДТП , Пермь , приговор , суд

Последние новости

18:16 Рынок новостроек в Тюмени изменится
18:05 Тюменские студенты смогут пройти стажировку в компании "ЭкоНива"
17:54 6 апреля - события дня
17:43 Водитель из Пермского края осужден за ДТП с гибелью двух человек
17:32 Заявки на получение соцпособий тюменцы могут подавать онлайн
17:21 В Тюмени задержали женщину, которая обворовывала пенсионеров
17:10 Тоболяков приглашают бесплатно проверить здоровье
17:00 В Сургуте на вокзале мужчина украл телефон и спрятал его за батарею
16:49 Получить разъяснения по поводу пенсий жители региона могут в консультационных пунктах ПФР
16:38 Жителей Ямала прививают против сибирской язвы
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев участвует в заседании Госсовета

Развитие речного флота может стать важным направлением тюменско-казахстанского сотрудничества

Тюменская и Павлодарская области договорились о сотрудничестве

Политика

Россиянам разрешат собирать валежник

В России ужесточат наказание за нарушения техрегламентов к продуктам

Новый проект партии "Единая Россия" станет локомотивом роста для экономики всей России

Экономика

Рынок новостроек в Тюмени изменится

Получить разъяснения по поводу пенсий жители региона могут в консультационных пунктах ПФР

Россиян меньше беспокоит рост цен на мясо, колбасу и чай

Общество

Тюменские студенты смогут пройти стажировку в компании "ЭкоНива"

6 апреля - события дня

Заявки на получение соцпособий тюменцы могут подавать онлайн

Спорт

Виктория Сливко в масс-старте чемпионата России завоевала серебро

Тюменские дзюдоисты в составе сборной России выступят на Кубке Европы

Тюменские биатлонистки стали вторыми в эстафете чемпионата России

Происшествия

Водитель из Пермского края осужден за ДТП с гибелью двух человек

В Тюмени задержали женщину, которая обворовывала пенсионеров

В Сургуте на вокзале мужчина украл телефон и спрятал его за батарею
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+