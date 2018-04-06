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В Тюмени стартовал чемпионат CASE-IN по инженерным решениям развития Арктики

15:00 06 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
В ТИУ проходит региональный этап инженерного чемпионата «CASE-IN». Фото case-in.ru

Развитию Арктики посвятили в 2018 году крупнейшее соревнование по решению инженерных кейсов - Международный инженерный чемпионат "CASE-IN".

Региональные этапы студенческой лиги конкурса проходят в 55 университетах России и восьми вузах стран СНГ. В Тюменском индустриальном университете за место в финале борются 32 команды в трех номинациях: "Нефтегазовое дело", "Электроэнергетика", а также в новом направлении чемпионата - "Нефтехимия".

"Мы ставим две цели: во-первых, получение студентами новых профессиональных и личностных знаний, чтобы они были успешны после окончания вуза. Во-вторых, это популяризация инженерно-технического образования, компаний нашей отрасли и вузов, которые готовят студентов по этим направлениям", - отметил директор Фонда "Надежная смена" Артем Королев.

Приятно удивить экспертов чемпионата уровнем подготовки студентов обещала руководитель ТИУ Вероника Ефремова. Конкурсантам есть на кого равняться: в 2015 году студенты вуза выиграли финал чемпионата в направлении "Нефтегазовое дело", университет получил награду за лучшую организацию отборочного этапа.

Для попадания в финал команда должна успешно презентовать предложенные экспертами кейсы, над решением которых студенты работали последние несколько дней.  

"Наша команда представит план разработки месторождения – начиная от геологических исследований, заканчивая экономическим обоснованием. Задание интересное, поскольку месторождение находится на шельфе, и нужно учесть много нюансов. Разработки в Арктике очень перспективны, там сосредоточены серьезные запасы природных ископаемых, - говорят студенты ТИУ Максим Воронов, Александр Воронин, Никита Уткин. - Участие в подобных конкурсах – отличный опыт, мы получаем новые знания и можем проявить себя".       

За успехами студентов, в том числе в составе экспертной комиссии, наблюдают партнеры чемпионата - представители отраслевых компаний. По словам представителя "Уватнефтегаза" Сергея Аверьянова, лучшие команды пригласят на практику в компанию. Представляющий СИБУР Анас Гайнуллин отметил, что участие в конкурсе станет важной вехой для каждого студента. По статистике последних пяти лет, которую ведет Фонд "Надежная смена", около 80% участников отборочного или финального этапов, получают от предприятий предложения о прохождении практики, работы или финансировании исследовательских проектов.  

По словам заместителя председателя облдумы Виктора Рейна, важным моментом является прикладной характер чемпионата, он подчеркнул возросшую роль представителей инженерных специальностей в экономике региона.  

"Несколько лет назад мы поняли, что существует некий перекос, нам нужны в первую очередь инженерные кадры, это реальный сектор экономики, внутренний валовый продукт. Я по-хорошему завидую тому, что вы получаете инженерное образование и у вас есть возможность участвовать в большом созидательном процессе", - сказал он.  

Победители отборочного тура международного чемпионата примут участие в финальном этапе. Он пройдет в Москве в конце мая.   

Татьяна Ковалева

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Теги: инженеры , конкурс , ТИУ

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