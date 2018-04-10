В Тюмени налогового инспектора осудят за взятки

Фото ИА "Тюменская линия"

Налогового инспектора, обвиняемую в получении взяток, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок № 2 ИФНС России по Тюмени в ходе проверки познакомилась с руководительницей одной из коммерческих организаций, оказывающей консультативные услуги в области бухгалтерского учета, налогообложения, управления и права.

Женщины подружились, и инспектор стала делиться со своей подругой служебной информацией, которую та использовала в интересах клиентов своей фирмы для устранения в их бухгалтерских учетах нарушений, способных повлиять на размер налоговых отчислений.

Впоследствии инспектор служебную информацию стала предоставлять своей знакомой за вознаграждение. В общей сложности с января 2015 года по ноябрь 2016 года инспектор в качестве взятки получила 9,5 млн рублей. В ноябре 2016 года ее задержали с поличным сотрудники РУФСБ по Тюменской области.

Фигурантка находится под домашним арестом. Материалы уголовного дела направлены в суд.