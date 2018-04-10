Волонтеры финансового просвещения соберутся на конгресс

Фото «Финансовое просвещение граждан»

IV Всероссийский конгресс волонтеров финансового просвещения, организованный экспертным советом по финансовой грамотности при Банке России, пройдет в подмосковном Одинцово 29–30 мая.

В ходе конгресса волонтеры – представители образовательных, научных и общественных организаций, которые активно работают в области финансового просвещения, – обменяются опытом реализации проектов повышения финансовой грамотности, обсудят механизм взаимодействия в этой сфере, узнают о лучших зарубежных практиках.

Важным вопросом станет координация волонтерского движения в области повышения финансовой грамотности в России с учетом внесения изменений в закон "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях".

Кроме того, на конгрессе состоится награждение участников, внесших заметный вклад в повышение финансовой грамотности населения, специальной премией в номинациях, учрежденных для профессиональных участников финансового рынка, саморегулируемых и общественных организаций, волонтеров, преподавателей, территориальных подразделений Банка России и региональных администраций, государственных служащих и журналистов.

В конгрессе примут участие представители российских образовательных учреждений, организаций по работе с воспитанниками и выпускниками детских домов, учреждений и общественных организаций социальной защиты, волонтерских объединений, профессиональных участников финансового рынка, научного сообщества, операторы образовательных, просветительских и информационных программ и продуктов, а также представители Банка России, Министерства образования и науки Российской Федерации, Минфина России, Роспотребнадзора, администраций субъектов Российской Федерации, региональных органов управления образованием.

В рамках конгресса будет организована выставка-ярмарка проектов по повышению финансовой грамотности.

Участие во всех мероприятиях конгресса, включая выставку-ярмарку, бесплатное.

Подробная информация о конгрессе и регистрация – на сайте, сообщает пресс-служба Банка России.