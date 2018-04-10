Александр Большунов примет участие в шоу-турнире "Trondheim Skishow"

Александр Большунов/фото Федерации лыжных гонок РФ

Лыжник, выступающий за Тюменскую область, четырехкратный призер Олимпийскийх игр-2018 Александр Большунов примет участие в шоу-турнире "Trondheim Skishow" в Тронхейме в Норвегии 11 апреля.

Как сообщают организаторы, состязания соберут многих титулованных атлетов. Среди них Марит Бьорген, Петтер Нортуг, Никлас Дюрхауг, Дидрик Тонсет, Эмиль Иверсен, Йорген Гробак, Магнус Моан и Себастьян Самуэльссон.

Гонка начнется с пролога свободным стилем. Лучшие спортсмены выйдут в финал. Протяженность дистанции у мужчин и женщин составит 1 км.