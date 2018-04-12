Сотрудники "Ростелекома" устранили условную аварию на линии связи

Пресс-служба филиала "Ростелекома" в Тюменской и Курганской областях

Аварию на внутризоновом оптическом кабеле "Ишим - Абатское", пересекающем реку Карасуль, устранили сотрудники "Ростелеком" в рамках учений.

По легенде, линия связи была повреждена паводковыми водами, из-за чего жители 11 населенных пунктов Ишимского района остались без Интернета, телевидения и телефонии. Авария произошла недалеко от с. Стрехнино. На устранение повреждения у связистов есть 10 часов не зависимо от погоды, времени суток и удаленности.

На месте условной аварии была развернута лаборатория измерений оптического кабеля. На защиту информационных потоков Тюменской области выехал экипаж подвижного узла связи и ремонтно-восстановительная бригада. Действия отрабатывались в условиях, максимально приближенных к реальным.

По словам технического директора филиала в Тюменской и Курганской областях компании "Ростелеком" Алексея Рогачева, на учениях связисты укрепляют навыки по предотвращению аварий во время паводка.

"Основная задача – обеспечение устойчивой работы сетей. 29 аварийно-восстановительных бригад готовы предотвращать последствия весеннего таяния снега на линиях связи Тюменской области: 25 будут работать в районах, четыре в областном центре. На случай аварийных ситуаций создан запас кабельно-проводниковой продукции и муфт. Все аварийно-восстановительные бригады оснащены передвижными источниками электроснабжения", - отметил Алексей Рогачев.

Чтобы защитить оборудование связи в период половодья связисты сооружают технологические насыпи, организуют отвод талых вод, проверяют герметизацию объектов. Готовятся также средства механизации - автотранспорт для откачки воды из кабельных шахт и колодцев. В зоне особого внимания специалистов "Ростелекома" объекты связи, усилительные пункты для организации связи между населенными пунктами в районах, воздушно-кабельные переходы, распределительные шкафы, находящиеся на территориях возможного половодья.

Для оперативного информирования населения об угрозе чрезвычайных ситуаций и координации действий по их ликвидации "Ростелеком" работает во взаимодействии с подразделениями ГУ МЧС России по Тюменской области и с местными администрациями.

По предварительным прогнозам, основанным на метеорологических данных, ожидается, что уровень воды в реках Иртыш, Тобол, Тура, Пышма, Исеть и Тавда не превысит показатели прошлого года, в реке Ишим подъем воды предполагается в пределах многолетних уровней. В районе Ишима — это значение составит от 700 до 940 см. Вскрытие рек ожидается до конца апреля, сообщает пресс-служба филиала компании "Ростелеком" в Тюменской и Курганской областях.