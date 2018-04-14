На Курильских островах произошло два землетрясения

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Два сильных землетрясения произошло в районе Курильских островов 14 апреля.

Как сообщает sakhalin.info, первое магнитудой 5.0 произошло в районе Южных Курильских островов. По данным геофизической службы, землетрясение ощущалось в Южно-Курильске на 4 балла, в селах Малокурильское, Горячий Пляж, Крабозаводское — на 3 балла. Пострадавших и разрушений нет.

Второе сейсмособытие с магнитудой 4.0 произошло севернее острова Уруп. Это землетрясение по данным опроса сейсмостанции не ощущалось жителями курильских островов из-за большой удаленности от населенных пунктов, ближайший из них — село Рейдово, остров Итуруп