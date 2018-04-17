Первый фрик-марафон стартует на тюменской набережной

фото мультицентра "Моя территория"

Первый тюменский фрик-марафон — костюмированный массовый городской забег - пройдет на набережной 21 апреля с 11 часов 30 минут до 14 часов.

По информации мультицентра "Моя территория", тюменцы такого еще не видели - принцессы, Дарт Вейдеры и другие вымышленные персонажи побегут по вполне реальной тюменской набережной.

Участники забега могут выиграть iPhone.