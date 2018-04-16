up

16.04.2018 понедельник

USD 61,4311

EUR 75,7507

В Тюмени -2..-4 С 2 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Телефонного мошенника из Тюмени задержали в Югре

19:10 16 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото - android-tip.com

Ранее судимый за кражи и мошенничества 37-летний житель Тюмени, подозреваемый в хищении денег у пожилых людей, задержан в Ханты-Мансийске. От действий злоумышленника пострадали около 30 жителей Волгограда и Волгоградской области. Сумма ущерба составила более 2,5 млн рублей.

Своим жертвам мошенник звонил под предлогом освобождения родственника от уголовной ответственности. Злоумышленник звонил на стационарные телефоны горожан, если отвечал пожилой человек, он представлялся родственником и сообщал, что задержан за преступление и просил оказать помощь. В качестве курьеров для передачи денег мужчина использовал водителей такси, которых находил через Интернет.

В июне 2017 года он освободился из мест лишения свободы и в столицу Югры прибыл неделю назад, где его задержали полицейские на съемной квартире.

Правоохранители устанавливают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений, сообщает УМВД России по ХМАО-Югре. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: мошенничество , полиция , Тюмень

Последние новости

20:09 Управляющая компания оштрафована за нарушения пожарной безопасности в ТРЦ "Колумб"
19:32 Эксперты Банка России расскажут предпринимателям о взаимодействии с кредитными учреждениями
19:10 Телефонного мошенника из Тюмени задержали в Югре
18:49 ФЦН Тюмени укрепляет сотрудничество с коллегами в Ингушетии Фото
18:05 В Тюменской области выберут педагога года
17:54 17 апреля - события дня
17:43 Ямальский путешественник пытается догнать зиму и покатать детей на собачьей упряжке
17:32 Работник судебного департамента Ямала присвоил девять миллионов рублей
17:21 Двое тюменских студентов претендуют на роль сельских общественных лидеров
17:10 Больше пятидесяти водителей и кондукторов остались без работы из-за жалоб тюменцев
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Первая в России цифровая подстанция сверхвысокого напряжения открыта на Тобольской промплощадке

У тюменских скалолазов - олимпийский потенциал, считает Владимир Якушев

Владимир Якушев встретился с новым директором "РН-Уватнефтегаз"

Политика

Среди пострадавших после ударов по Сирии россиян нет

Глава Югры Наталья Комарова работает в составе российской делегации в Сирии

Двое тюменцев стали наставниками в проекте "ПолитСтартап"

Экономика

Эксперты Банка России расскажут предпринимателям о взаимодействии с кредитными учреждениями

Местные производители заинтересованы в сотрудничестве с федеральными сетями

Упоровские аграрии привезли с ганноверской выставки новую технику

Общество

Управляющая компания оштрафована за нарушения пожарной безопасности в ТРЦ "Колумб"

ФЦН Тюмени укрепляет сотрудничество с коллегами в Ингушетии

В Тюменской области выберут педагога года

Спорт

Тюменские дзюдоисты завоевали для сборной России золото и серебро 

Тюменец Артем Антошкин оформил хет-трик на чемпионате России по мини-футболу

Тобольские студенты массово сдают нормы ГТО

Происшествия

Телефонного мошенника из Тюмени задержали в Югре

Работник судебного департамента Ямала присвоил девять миллионов рублей

Пьяную компанию на угнанном самосвале остановили только стрельбой по колесам
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+