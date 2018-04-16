Телефонного мошенника из Тюмени задержали в Югре

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Ранее судимый за кражи и мошенничества 37-летний житель Тюмени, подозреваемый в хищении денег у пожилых людей, задержан в Ханты-Мансийске. От действий злоумышленника пострадали около 30 жителей Волгограда и Волгоградской области. Сумма ущерба составила более 2,5 млн рублей.

Своим жертвам мошенник звонил под предлогом освобождения родственника от уголовной ответственности. Злоумышленник звонил на стационарные телефоны горожан, если отвечал пожилой человек, он представлялся родственником и сообщал, что задержан за преступление и просил оказать помощь. В качестве курьеров для передачи денег мужчина использовал водителей такси, которых находил через Интернет.

В июне 2017 года он освободился из мест лишения свободы и в столицу Югры прибыл неделю назад, где его задержали полицейские на съемной квартире.

Правоохранители устанавливают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений, сообщает УМВД России по ХМАО-Югре.