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Отличников Тотального диктанта отметят 27 апреля

11:00 18 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото totaldict.ru

Результаты участники акции "Тотальный диктант" смогут найти на сайте в личном кабинете после 19 апреля.

Получить консультацию и разобрать ошибки с преподавателями ТюмГУ можно в главном корпусе вуза (ул. Республики, 9, ауд. 326)  21 апреля с 11 до 15 часов, сообщает пресс-служба вуза.

Торжественная церемония награждения отличников диктанта начнется в Белом зале ТюмГУ (ул. Володарского, 6) 27 апреля в 18 часов.

Отметим, диплом отличника Тотального диктанта дает пять дополнительных баллов при поступлении в Тюменский госуниверситет.

Напомним, Тотальный диктант написали более 1 тыс. 300 тюменцев. Организатором акции выступила кафедра русского языка Тюменского госуниверситета.

"Мы собрали 1 тысячу 300 работ, хотя участников было намного больше, – рассказала доцент кафедры русского языка Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Наталья Кузнецова. – Как это бывает, не все пишущие диктант сдают свои работы. Просто уносят листы домой и сами себя проверяют".

В 2018 году горожане писали диктант на 19 площадках: это аудитории ТюмГУ, залы филармонии, "Нефтяника", областной думы, гостиницы "Спасская", некоторых библиотек, торговых центров и других. Текстом диктанта стали отрывки из новой, пока неопубликованной книги писательницы Гузели Яхиной "Дети мои".

Тюменцам досталась часть, повествующая об обычном дне учителя словесности из Поволжья. Текст был непростым, а предложения в нем длинными. Проверкой работ занимаются около 50 человек. Это волонтеры, студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели ТюмГУ. 

"Это трудоемкое дело. Каждую работу нужно проверить хотя бы на два раза, а те, кто претендуют на оценку "отлично", – трижды", – пояснила Наталья Кузнецова.

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Теги: награждение , Тотальный диктант , ТюмГУ

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