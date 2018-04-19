Туристы и путешественники встретятся в Тюмени на фестивале "Одиссея-2018"

фото ДТиС "Пионер"

Открытый фестиваль туристов и путешественников "Одиссея-2018" пройдет на территории спортивно-оздоровительной базы ТИУ "Олимпия" (29 км Ялуторовского тракта) с 25 по 27 мая.

По информации организаторов, открытие начнется 25 мая в 20 часов. На протяжении трех дней участникам будут предложены более 20 конкурсов и соревнований. В программе фестиваля - областные соревнования по спортивному туризму и ориентированию, шоу спортивного туризма "Мегадрайв", соревнование для всех "Мультигонка", открытый Кубок по спортивному скалолазанию, "Фитроуп", конкурс фоторабот "Мгновения туризма" и для самых маленьких конкурс "Туристята".

К участию в мероприятиях приглашают как команды образовательных учреждений, спортивных и творческих объединений, общественных организаций Тюменской области и других субъектов Российской Федерации, так и всех желающих испытать себя.

Для участия необходимо подать заявку согласно установленным формам до 22 мая на почту с пометкой "Одиссея-2018".

Модератор фестиваля: Анна Грачева Александровна, телефон 29-02-10 доб. 146, 8-919-949-89-73. За подготовкой к фестивалю можно также следить в официальной группе мероприятия.