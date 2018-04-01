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Ивановский ДК получит новую одежду для сцены

Общество, 19:10 25 апреля 2018

фото ДК "Орфей"

307 тыс. рублей на приобретение одежды сцены в Ивановский ДК и национальных татарских костюмов в Укинский ДК направлено из Тюменского областного бюджета в Уватский район. 

Напомним, в феврале депутат Тюменской областной думы Юрий Конев совместно с главой Сергеем Путминым провел личный прием и встретился с населением Уватского района. По итогам поездки было принято положительное решение обновить материальную базу сельских клубов, сообщает пресс-служба администрации Уватского муниципального района. 

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# культура , одежда сцены , Тюменский областной бюджет , Уват , Юрий Конев

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