Ивановский ДК получит новую одежду для сцены

фото ДК "Орфей" фото ДК "Орфей"

307 тыс. рублей на приобретение одежды сцены в Ивановский ДК и национальных татарских костюмов в Укинский ДК направлено из Тюменского областного бюджета в Уватский район.

Напомним, в феврале депутат Тюменской областной думы Юрий Конев совместно с главой Сергеем Путминым провел личный прием и встретился с населением Уватского района. По итогам поездки было принято положительное решение обновить материальную базу сельских клубов, сообщает пресс-служба администрации Уватского муниципального района.