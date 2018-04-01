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График работы таможенных постов Тюменской таможни в выходные и праздничные дни

Экономика, 16:59 26 апреля 2018

Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский и Тобольский таможенные посты в праздничные дни будут работать с 9 до 21 часа. В Рощино таможенный пост  действует в круглосуточном режиме. Об этом сообщается на Деловом портале Тюменской области.

График работы таможни в выходные и праздничные дни составлен таким образом, чтобы не допустить задержек поставок на предприятия, занимающихся внешнеэкономической деятельностью.

Что касается Курганского таможенного поста (в том числе отделение таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Курганского таможенного поста, расположенное в Петухово): с 29 апреля по 2 мая и 9 мая  – выходные дни.

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# аэропорт Рощино , Тюменская таможня

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