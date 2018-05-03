Российские экстремалы устроят в Тюмени фестиваль

Фото организаторов. Фото организаторов.

Фестиваль современных видов спорта пройдет в Тюмени 20 мая. Первая серия объединит дрифт, ММА, BMX flatland и чирлидинг.

Откроют соревнования Топ-16 дрифт-пилотов Урала, которым предстоит пройти 600-метровую трассу. Далее гостей ждут бои по правилам ММА. На ринге встретятся семь пар бойцов разных весовых категорий. Поединки войдут во всероссийскую серию турниров AFC (Ambitions Fighting Championship).

Следующими на площадку выйдут десять сильнейших спортсменов страны в одной из самых технически сложных велосипедных дисциплин - BMX Flatland. Суть соревнований – показать сложные трюки с вращениями на обычной ровной поверхности. За победу будут бороться представители семи городов России.

Параллельно на специальной площадке представители чирлидинга продемонстрируют мастерство партнерского станта и акробатики.

Местом проведения фестиваля станет парковка ТРЦ "Тюмень Сити Молл". Вход для зрителей свободный, сообщают организаторы.