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В Санкт-Петербурге пройдет Международный форум "Зеленая экономика"

Общество, 08:29 28 апреля 2018

Фото: cdn.garcya.us

XII Международный форум "Зеленая экономика" пройдет в Санкт-Петербурге 21-23 мая.

В рамках форума пройдет пленарное заседание, на котором участники обсудят вопросы мировой модели экологически устойчивого развития, внедрения концепции "Зеленой экономики" в развитых и развивающихся странах, создания международного проектного офиса по внедрению "зеленых" технологий. 

Также на пленарном заседании рассмотрят вопросы устойчивого развития сельского и лесного хозяйства, энергосбережения и энергоэффективности, благоустройства городов и сельских поселений, водоподготовки, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, инвестиций в перспективные технологические решения в сфере переработки отходов производства и потребления.

Зарегистрироваться для участия в XII Международный Форум "Зеленая экономика", ознакомиться с программой форума и материалами предыдущих мероприятий можно на официальном сайте форума, сообщает Министерство образования и науки РФ. 

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# Санкт-Петербург , форум , экология

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