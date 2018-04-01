В районах разработают дорожные карты по повышению качества молока

Фото с сайта mcx.ru Фото с сайта mcx.ru

Молоко от населения, соответствующее всем требованиям ГОСТа, должно составить не менее 50% от общего объема сдачи. Такую задачу на рабочем совещании с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами поставил заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.

"Общими усилиями в короткие сроки мы должны организоваться так, чтобы на территории региона заготовка и реализация сырого молока ритмично работала, а качество неизменно повышалось. Для этого в разрезе районов должна быть создана детальная дорожная карта по действиям специалистов, ученых, кооперативов, властей с точки зрения обучения сдатчиков и приемщиков молока, повышения их квалификации, улучшения материально-технической базы молокоприемных пунктов. В то же время необходимо усилить контроль на каждом этапе доставки молока", - отметил Владимир Чейметов.

Участники совещания рассмотрели проект плана мероприятий по повышению качества молока, принимаемого от малых форм хозяйствования. Кооперативы поддержали предложение по созданию критериев товарного подворья. Каждому кооперативу предложено создать рабочую группу, которая проведет контроль всех своих сдатчиков на предмет соответствия стандартам производства, заготовки и реализации молока, организует их обучение и по итогам всех действий выдаст определенное свидетельство, дающее подворью право сдавать молоко данному конкретному кооперативу. Наряду с этим должны быть прописаны и меры ответственности сдатчиков и условия, при которых прием молока может быть прекращен.

Также участники встречи подняли вопрос оформления транспортных ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме. Представители управления ветеринарии представили опыт включения ЛПХ в систему через молоко-приемные пункты, который был апробирован на базе кооператива "Усадьба" Упоровского района, а также рассказали о проведении соответствующих семинаров для работников кооперативов, в обязанности которых войдет работа с системой, сообщили в областном департаменте АПК.