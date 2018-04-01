Юные тюменцы смогут отдохнуть в Крыму

Фото пресс-службы администрации Черноморского района Республики Крым Фото пресс-службы администрации Черноморского района Республики Крым

Юные тюменцы летом смогут отдохнуть и поправить здоровье в Крыму. Об этом сообщила журналистам президент областной ассоциации организаторов детского отдыха и оздоровления "Мы вместе" Лариса Шилова.

"Начал работу пилотный проект реабилитационно-оздоровительной программы, которая будет многоступенчатой. Начинать мы будем в наших загородных оздоровительных центрах, а продолжить восстановление дети смогут в Черноморском районе Крыма", – рассказала Лариса Шилова.

Отметим, что представители Черноморского района Республики Крым приняли участие в областном семинаре организаторов детского отдыха "Эффективные модели развития системы отдыха и оздоровления детей: тюменский вектор" и в открытом региональном семинаре "Философия счастливого детства", которые прошли в областном детском оздоровительно-образовательном центре "Ребячья республика" под Тюменью.

"1 мая у нас официально открытие курортного сезона. Благодаря общению с представителями тюменской Ассоциации организаторов детского отдыха и оздоровления "Мы вместе" и правительства Тюменской области мы получаем возможности для быстрого развития. Мы растем и стараемся сделать все необходимое для того, чтобы тюменцы, в том числе дети, смогли с комфортом отдохнуть в Черноморском районе", – рассказала главный специалист отдела экономики курортов и туризма Черноморского района Крыма Наталья Гебешт.

По ее словам, сейчас в Черноморском районе продолжается работа по благоустройству пляжей. "Бизнес вкладывает в это большие деньги. Совершенствуется сервис в гостиничных комплексах. Например, практически везде предусмотрены услуги аниматоров", - отметила Наталья Гебешт.

Всего в 2018 году в Тюменской области отдых детей будут организован на базе 651 оздоровительного учреждения, в том числе: в 598 лагерях с дневным пребыванием, 42 загородных лагерях и санаторных центрах, 11 палаточных лагерях. Отдохнуть в них смогут более 150 тысяч тюменских детей.

"В регионе есть все возможности для того, чтобы обеспечить отдых и оздоровление детей. Но совершенству нет предела. Мы все должны понимать, что детский летний отдых должен быть творческим, полезным и безопасным. Родительское сообщество и общественные организации должны не только оценивать качество летнего отдыха детей, но и активно участвовать в его организации", - подчеркнула заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента социального развития Ольга Кузнечевских.

Евгений Бабенко