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Выпускникам помогут подготовиться к ЕГЭ по физике в онлайн

Общество, 10:16 28 апреля 2018

фото Министерства образования и науки РФ

Онлайн-консультация для тех, кто планирует сдавать единый государственный экзамен по физике пройдет в официальном сообществе Минобрнауки России в социальной сети "ВКонтакте" 14 мая с 16 до 17 часов по московскому времени.

Проведет онлайн-консультацию учитель высшей квалификационной категории школы № 138 Москвы, старший эксперт ЕГЭ предметной и конфликтной комиссий ЕГЭ по физике в Москве, кандидат физико-математических наук, доцент Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, обладатель именных стипендий президента РФ и правительства РФ, член жюри Всероссийской олимпиады школьников по физике Сергей Стрыгин. 

Во время онлайн-консультации эксперт ответит на вопросы зрителей трансляции. Среди тем консультации: особенности КИМ ЕГЭ по физике в 2018 году, элементы астрофизики (задание 24 на множественный выбор); на что особенно обратить внимание при выполнении заданий экзамена (1-27) и заданий высокого уровня сложности (28-32), в которых требуется развёрнутый ответ. Как и для чего в процессе подготовки к экзамену использовать кодификатор, демоверсию и спецификацию, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РФ. 

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# ВКонтакте , ЕГЭ , консультация , онлайн

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