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Тюменские организации и предприятия вошли в число победителей Всероссийского конкурса

Общество, 12:28 28 апреля 2018

фото Министерства труда РФ

Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного образования "Образовательный центр "Гелиос", Тюменской области занял первое место в номинации  "За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы"  Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности". 

Победителями и призерами конкурса стали 43 организации из 29 регионов. Получателями Гран-при конкурса признаны четыре организации, занявшие призовые места в двух номинациях. 

В номинации "За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы" второе место заняло ООО "РН-Уватнефтегаз", Тюменская область. Третье место – Закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь", Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.  

"За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы" второе место у ООО "Газпром добыча Надым" Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Обладателями Гран–при стало ООО "Газпром добыча Надым" из Ямала.

Всероссийский конкурс "Российская организация высокой социальной эффективности" проводится  с 2000 года. Его цель – представить общественности опыт российских организаций, добивающихся высокой социальной эффективности в решении социальных задач, и содействовать развитию форм социального партнерства в организациях. 

В 2017 году для участия в федеральном этапе конкурса в Минтруд России поступило 349 заявок от организаций-победителей региональных этапов конкурса из 54 субъектов Российской Федерации.

Сфера деятельности участников конкурса охватывает практически все виды экономической деятельности – это авиастроение, химическое производство, производство энергии (атомная энергетика), научно-производственная деятельность, нефтепереработка, добыча и транспортировка газа и нефти, сельскохозяйственное производство, связь, транспорт, образовательная деятельность, здравоохранение, торговля, сообщает пресс-служба Министерства труда РФ

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# конкурс , Министерство труда РФ , социальная эффективность , Тюмень

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