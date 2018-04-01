По Салехарду колесит поющий автобус

фото ИА "Север-пресс" фото ИА "Север-пресс"

Пассажиров автобуса в Салехарде встречают песнями военных лет. Такую акцию артисты КДЦ "Наследие" приурочили к празднованию Великой Победы.

"Поющий автобус" проедет по окружной столице, чтобы объединить всех, кому дорога память о Великой Победе.

Арт-маршрут начнется на одном из памятных мест города - на площади Победы. На каждой остановке артисты оборудуют сценическую площадку, где прохожие услышат и споют вместе с агитбригадой песни Победы, вспомнят один из ярких моментов истории страны.

Помимо открытых импровизированных площадок на улицах города акцию запланировали в школах и детсадах.

Акция проходит четвертый год, сообщает ИА "Север-пресс".