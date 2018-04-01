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По Салехарду колесит поющий автобус

Общество, 20:09 28 апреля 2018

фото ИА "Север-пресс"

Пассажиров автобуса в Салехарде встречают песнями военных лет. Такую акцию артисты КДЦ "Наследие" приурочили к празднованию Великой Победы. 

"Поющий автобус" проедет по окружной столице, чтобы объединить всех, кому дорога память о Великой Победе.

Арт-маршрут начнется на одном из памятных мест города - на площади Победы. На каждой остановке артисты оборудуют сценическую площадку, где прохожие услышат и споют вместе с агитбригадой песни Победы, вспомнят один из ярких моментов истории  страны.

Помимо открытых импровизированных площадок на улицах города акцию запланировали в школах и детсадах. 

Акция проходит четвертый год, сообщает ИА "Север-пресс"

            

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# автобус , песни , Салехард

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