По Салехарду колесит поющий автобус
фото ИА "Север-пресс"
Пассажиров автобуса в Салехарде встречают песнями военных лет. Такую акцию артисты КДЦ "Наследие" приурочили к празднованию Великой Победы.
"Поющий автобус" проедет по окружной столице, чтобы объединить всех, кому дорога память о Великой Победе.
Арт-маршрут начнется на одном из памятных мест города - на площади Победы. На каждой остановке артисты оборудуют сценическую площадку, где прохожие услышат и споют вместе с агитбригадой песни Победы, вспомнят один из ярких моментов истории страны.
Помимо открытых импровизированных площадок на улицах города акцию запланировали в школах и детсадах.
Акция проходит четвертый год, сообщает ИА "Север-пресс".