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О "Тюменской правде" поведает выставка в музее "Городская дума"

Общество, 13:33 02 мая 2018

Выставка "Тюменская правда". Фото пресс-службы музея Словцова

Первый номер газеты "Тюменская правда" представили на тематической выставке в музее "Городская Дума" (ул. Ленина, 2) к столетию одного из самых старых изданий областной столицы. 

Выставка приурочена к 100-летнему юбилею и рассказывает о ее истории, затрагивая разные этапы существования газеты. Посетителям расскажут, какой путь прошла газета "Тюменская правда" с 1918 по 2018 год. 

Выставка "Тюменская правда" познакомит с различными вехами жизни одной из самых старых газет Тюмени. Здесь презентуют первый номер газеты "Тюменская правда", предметы, связанные с историей газеты, различные письменные принадлежности, а также "арсенал журналиста": ксиву журналиста, фотоаппарат и диктофон и даже трофейную печатную машинку 40-х годов. 

Выставка открыта до 31 мая. Подробности по телефону: 8 (3452) 46-11-59.

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# выставка , городская дума , музей

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