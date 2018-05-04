Павел Перевалов: капремонт в многоквартирниках идет под тщательным контролем

Капитальный ремонт многоквартирников. Фото портала "Тюмень - наш дом" Капитальный ремонт многоквартирников. Фото портала "Тюмень - наш дом"

Выполнение обязательств в срок и с высоким качеством при капитальном ремонте многоквартирного дома - одна из важнейших задач. Это особо подчеркнул заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов, инспектируя ремонт дома № 77 на ул. 50 лет ВЛКСМ.

Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, многоквартирник ремонтируют уже несколько месяцев. Выполняются работы по капитальному ремонту скатной крыши, фасада, идет замена систем электро-, тепло- и водоснабжения, водоотведения. Пока все этапы идут с опережением графика, и причина тому – жители, которые активно помогают подрядчику. Благодаря их собранности и организованности монтаж стояков теплоснабжения в доме выполнен на 46%, водоснабжения – на 32%, водоотведения – на 16%.

По словам подрядчика – директора ООО "ТОСП-СК" Алексея Березовского, работы будут полностью завершены к осени. Также он отметил, что жители этому всячески способствуют. Возникающие вопросы удается решать оперативно. В результате нет отставаний от графика. В качестве примера он рассказал, что самый главный вопрос для каждого дома – ветхие инженерные сети, и здесь особенно важна работа с жителями: выстраивание удобного графика замены, обсуждение его с собственниками началось с первого дня ремонта. Местные жители также отмечают, что все работы проходят слаженно, вопросы решаются оперативно.

Во время проведения капитального ремонта управляющая компания "Юг" также не остается безучастной стороной. Вместе с подрядной организацией ее специалисты непосредственно общаются с собственниками, организуя работу в квартирах и местах общего пользования.

Павел Перевалов как опытный контролер сразу пошел в сердце дома – тепловой узел. С первых секунд пребывания в подвале было видно, что капитального ремонта инженерная система дома, построенного в 1971 году, не видела ни разу. Трубы в заплатках и частично сгнили, большинство забиты грязью и ржавчиной, теплоузел течет, канализация почти разрушилась, электропроводка держится на честном слове.

За несколько месяцев ремонта выполнен самый большой объем работ по замене системы теплоснабжения многоквартирного дома. Старый элеваторный теплоузел будет полностью демонтирован, его заменит автоматизированный, оснащенный теплообменником и приборами учета горячего водоснабжения. Он уже установлен и занимает значительно меньше места, чем его предшественник.

Активно ведется замена магистральных трубопроводов и поквартирных стояков холодного водоснабжения из полипропиленовых труб; магистральные трубопроводы и поквартирные стояки горячего водоснабжения также полипропиленовые, армированные стекловолокном, трубопроводы и стояки водоотведения – из поливинилхлоридных труб (ПВХ).

Магистральные трубопроводы в подвальном помещении и поквартирные стояки теплоснабжения заменяются на стальные водогазопроводные и электросварные, на стояках отопления в квартирах перед радиаторами отопления будет установлено по одному отсекающему крану и одному терморегулирующему вентилю.

После капитального ремонта жители получат качественное горячее водоснабжение. Кроме того, установленные приборы учета на отопление, горячую воду, безусловно, позволят жителям оплачивать фактическое потребление тепловой энергии. Будет вестись не только учет, но и контроль параметров теплоснабжения.

После окончания отопительного сезона специалисты демонтируют старый чугунный трубопровод, приведут в порядок стены и пол в подвальном помещении, где размещено оборудование. Заменят двери и окна, решетки на продухах, сделают нормальный вход в подвал, отремонтируют отмостку, чтобы дождевые воды не попадали в техпомещение.

Параллельно на доме ведутся работы по замене кровли, ремонту фасада. Они выполнены на 65%. В ходе выездного совещания специалисты Службы заказчика и технического контроля за строительством, ремонтом объектов ЖКХ поднялись на крышу и пообщались с рабочими.

Напомним, что при ремонтах кровли предусмотрена 100% замена стропильной системы, обрешетки, устройство парогидроизоляционной пленки. Покрытие кровли дома взамен шифера предусматривает монтаж профилированного листа с полимерным покрытием. Обязательно будет выполняться устройство водосточной системы, состоящей из настенного желоба и водосточных труб. Также предусмотрена замена старых деревянных вентиляционных шахт на новые воздуховоды, выполненные из оцинкованной стали с утеплением и обшивкой профлистом. На крыше сделают кровельное ограждение и систему снегозадержания, смонтируют противопожарные люки, утеплят чердачные перекрытия. В обязательном порядке будет проведена обработка конструкций противопожарной пропиткой и устройство специальных огнезащитных перегородок.

В подъездах дома видно, как жители относятся к общему имуществу. В доме № 77 с этим все в порядке. Нет надписей на стенах, перильные ограждения целые, краска на них не стерта. Для повышения энергоэффективности в подъездах меняют светильники на светодиодные с датчиками кратковременного включения, освещать вход в подъезд тоже будут светодиодные светильники, управление которых осуществляется фотодатчиками.

Кроме этого, договором предусмотрено выполнение работ по замене дверных и оконных блоков в местах общего пользования. Это будут пластиковые двухкамерные стеклопакеты, трехстворчатые, с глухой и поворотной створками. Также предусмотрен ремонт цоколя, отмостки, межпанельных швов, ремонт входной группы. На сегодняшний день эти работы выполнены на 17%.

Как подчеркнул Павел Перевалов, тщательный контроль ждет все отремонтированные дома, такие выезды будут проходить постоянно.