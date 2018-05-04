Тюменские чтецы выступят в Артеке

фото организаторов конкурса "Живая классика" фото организаторов конкурса "Живая классика"

255 победителей региональных этапов Всероссийского конкурса "Живая классика" – по три человека от каждого региона России - встретятся в финале в Артеке 4 мая, сообщает Министерство образования и науки РФ.

Тюменский регион в финале представят 8-классник Упоровской школы Николай Кравченко, учащийся 9 класса школы № 4 Заводоуковска Петр Палатов и 7-классник Гагаринской школы Ишимского района Михаил Помешкин.

Участники конкурса будут соревноваться в чтении отрывков из своих любимых прозаических произведений.

Победители региональных этапов уже стали победителями школьных и окружных туров и в общей сложности прошли конкурс более чем 9 тыс. человек на место.

В Артеке участникам конкурса предстоит пройти отборочные туры и полуфинал. Только 18 участников выступят 15 мая на главной сцене Артека "Арене" перед 3 тыс. зрителей.

В Большое жюри войдут ректор ГИТИСа Григорий Заславский, актриса Елена Захарова, жюри возглавит народный артист России Андрей Соколов.

Прямую трансляцию Всероссийского финала конкурса можно будет посмотреть 15 мая в 20 часов по московскому времени на сайте.