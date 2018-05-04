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Тюменские чтецы выступят в Артеке

Общество, 17:24 04 мая 2018

фото организаторов конкурса "Живая классика"

255 победителей региональных этапов Всероссийского конкурса "Живая классика" – по три человека от каждого региона России - встретятся в финале в Артеке 4 мая, сообщает Министерство образования и науки РФ. 

Тюменский регион в финале представят 8-классник Упоровской школы Николай Кравченко, учащийся 9 класса школы № 4 Заводоуковска Петр Палатов и 7-классник Гагаринской школы Ишимского района Михаил Помешкин. 

Участники конкурса будут соревноваться в чтении отрывков из своих любимых прозаических произведений.

Победители региональных этапов уже стали победителями школьных и окружных туров и в общей сложности прошли конкурс более чем 9 тыс. человек на место. 

В Артеке участникам конкурса предстоит пройти отборочные туры и полуфинал. Только 18 участников выступят 15 мая на главной сцене Артека "Арене" перед 3 тыс. зрителей.

В Большое жюри войдут ректор ГИТИСа Григорий Заславский, актриса Елена Захарова, жюри возглавит народный артист России Андрей Соколов. 

Прямую трансляцию Всероссийского финала конкурса можно будет посмотреть 15 мая в 20 часов по московскому времени на сайте.  

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# Артек , классика , конкурс , проза

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