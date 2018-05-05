Волонтеры провели для пожилых тюменцев танцевальный мастер-класс
фото: фонд «Старшее поколение»
Предпраздничную программу для пожилых тюменцев, страдающих деменцией, организовали волонтеры проекта "Сервисное бюро".
Танцевальный мастер-класс под песни военных лет заинтересовал представителей старшего поколения.
"Мы не ожидали, что все пройдёт так легко и весело. Бабушки и дедушки зарядили нас своей неиссякаемой жизненной энергией и позитивом", - поделилась впечатлениями волонтер Марина Борисова.
Как напоминает департамент социального развития Тюменской области, социально-просветительский проект "Сервисное бюро для людей с деменцией" реализуется Тюменским региональным благотворительным фондом "Старшее поколение" и областным геронтологическим центром на средства гранта президента.