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Волонтеры провели для пожилых тюменцев танцевальный мастер-класс

Общество, 08:24 05 мая 2018

фото: фонд «Старшее поколение»

Предпраздничную программу для пожилых тюменцев, страдающих деменцией, организовали волонтеры проекта "Сервисное бюро". 

Танцевальный мастер-класс под песни военных лет заинтересовал представителей старшего поколения. 

"Мы не ожидали, что все пройдёт так легко и весело. Бабушки и дедушки зарядили нас своей неиссякаемой жизненной энергией и позитивом", - поделилась впечатлениями волонтер Марина Борисова.

Как напоминает департамент социального развития Тюменской области, социально-просветительский проект "Сервисное бюро для людей с деменцией" реализуется Тюменским региональным благотворительным фондом "Старшее поколение" и областным геронтологическим центром на средства гранта президента. 

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