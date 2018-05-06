Тружеников тыла чествуют в Тюменском районе

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

646 участников трудового фронта живут в Тюменском районе. Глава района Светлана Иванова поручила администрации начать установку памятных знаков труженикам тыла во всех 23 муниципалитетах района.

Уже установлены памятные знаки труженикам тыла в четырех муниципальных образованиях: в селах Каскара, Салаирка, Успенка и Каменка.

В течение 2018 года планируются установка памятных знаков еще в 11 муниципалитетах: в поселках Андреевский, Московский, Новоторманский, в селах Борки, Кулаково, Мальково, Онохино, Созоново, в Червишевском, Боровском и Ембаевском муниципальных образованиях, пишет "Комсомольская правда- Тюмень".