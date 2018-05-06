Начался набор волонтеров для реставрации зданий в исторической части Тюмени

фото: группа "Том Сойер Фест - новая история Тюмени" фото: группа "Том Сойер Фест - новая история Тюмени"

Тюменцы могут стать волонтерами в проекте восстановления историко-культурной среды "Том Сойер Фест" и присоединиться к реставрации зданий в исторической части города.

Как рассказывает соучредитель волонтерского проекта, урбанист Маргарита Обращенко, сейчас в проект включились 20 человек, но на стройку ждут и других горожан.

Волонтерам предстоит восстановить облик одного из домов в исторической части города. Первым объектом, который будет отремонтирован в Тюмени, станет дом по ул. Пароходской, 24. Этому строению волонтеры попробуют вернуть прежний вид, а главное – подсказать хозяину, как поддерживать дом в нормальном состоянии.

"Работы начнутся в середине июля. Сейчас идут переговоры с федеральными компаниями об оказании поддержки проекту. Мы готовы принимать любую помощь: нам нужны строительные материалы, финансы и, конечно же, люди, готовые присоединиться к проекту", - говорит Маргарита.

Тюменцы могут включиться в работу в качестве волонтеров на целый день или на свободные часы, пишет "Вслух.ру". Для этого заинтересовавшимся необходимо заполнить анкету.