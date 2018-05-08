Всероссийский фестиваль "Экстрим ЭКСПО-2018" открывает летний сезон

фото Союза экстремальных видов спорта фото Союза экстремальных видов спорта

Первая серия фестиваля "Экстрим ЭКСПО-2018" пройдет в Тюмени 20 мая. Лучшие спортсмены региона и страны откроют летний сезон, сообщает Союз экстремальных видов спорта.

Первая серия объединит в себе Drift, ММА, BMX Flatland и чирлидинг. Призовой фонд фестиваля составит 800 тыс. рублей.

В 2018 году фестиваль "Экстрим ЭКСПО" пройдет в Тюмени в мае, июне и июле и представит серию крупных фестивалей, сочетающих в себе профессиональный спорт и захватывающее экстрим-шоу.

фото Союза экстремальных видов спорта фото Союза экстремальных видов спорта

Первая серия фестиваля пройдет 20 мая на парковке у ТРЦ "Тюмень Сити Молл".

С 10 до 13 часов программу фестиваля откроют соревнования Топ-16 дрифт-пилотов Урала, которые будут проходить 600-метровую трассу в заносе на "заряженных" болидах.

В 14 часов – открытие "Экстрим ЭКСПО-2018" и бои ММА. Гостей ждут бои по правилам ММА. В клетке встретятся семь пар бойцов разных весовых категорий. Поединки войдут во всероссийскую серию турниров AFC (Ambitions Fighting Championship).

В 16 часов 30 минут – BMX Flatland – на площадку выйдут Топ -10 спортсменов страны в одной из самых технически сложных велосипедных дисциплин - BMX Flatland. Это будут лучшие представители "флетлэнда" из семи городов России.

фото Союза экстремальных видов спорта фото Союза экстремальных видов спорта

Параллельно на специально подготовленной площадке представители чирлидинга продемонстрируют мастерство партнерского станта и акробатики.