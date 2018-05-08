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Всероссийский фестиваль "Экстрим ЭКСПО-2018" открывает летний сезон

Спорт, 08:35 08 мая 2018

фото Союза экстремальных видов спорта

Первая серия фестиваля "Экстрим ЭКСПО-2018" пройдет в Тюмени 20 мая. Лучшие спортсмены региона и страны откроют летний сезон, сообщает Союз экстремальных видов спорта. 

Первая серия объединит в себе Drift, ММА, BMX Flatland и чирлидинг. Призовой фонд фестиваля составит 800 тыс. рублей.

В 2018 году фестиваль "Экстрим ЭКСПО" пройдет в Тюмени в мае, июне и июле и представит серию крупных фестивалей, сочетающих в себе профессиональный спорт и захватывающее экстрим-шоу.

фото Союза экстремальных видов спорта

Первая серия фестиваля пройдет 20 мая на парковке у ТРЦ "Тюмень Сити Молл". 

С 10 до 13 часов программу фестиваля откроют соревнования Топ-16 дрифт-пилотов Урала, которые будут проходить 600-метровую трассу в заносе на "заряженных" болидах.

В 14 часов – открытие "Экстрим ЭКСПО-2018" и бои ММА. Гостей ждут бои по правилам ММА. В клетке встретятся семь пар бойцов разных весовых категорий. Поединки войдут во всероссийскую серию турниров AFC (Ambitions Fighting Championship).

В 16 часов 30 минут – BMX Flatland – на площадку выйдут Топ -10 спортсменов страны в одной из самых технически сложных велосипедных дисциплин - BMX Flatland. Это будут лучшие представители "флетлэнда" из семи городов России.

фото Союза экстремальных видов спорта

Параллельно на специально подготовленной площадке представители чирлидинга продемонстрируют мастерство партнерского станта и акробатики.

           

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# соревнования , Тюмень , фестиваль , экстрим

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