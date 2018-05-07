Тюменский скалолаз завоевал золото международного турнира

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Тюменец Станислав Кокорин стал победителем в дисциплине Speed Stars на международном турнире в Токио 29 апреля, сообщает ЦСП72.

Юлия Каплина выиграла серебро, а Мария Красавина – бронзу.

На очередном этапе Кубка мира по скалолазанию в дисциплине "скорость" в китайском Чунцин 5 и 6 мая в составе сборной России выступали пять тюменских спортсменов: Станислав Кокорин, Александр Шиков, Юлия Каплина, Мария Красавина и Дарья Кан.

Александр Шиков показал шестой результат, Станислав Кокорин стал восьмым. Лучшим среди мужчин признан россиянин Дмитрий Тимофеев из Пермского края.

Мария Красавина, Юлия Каплина и Дарья Кан заняли 9, 16 и 26 места соответственно.

Победила индонезийка Ариес Сусанти Рахайю.

Следующий этап пройдет 12-13 мая в китайском Тайане.