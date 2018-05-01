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Спартакиаду вузов в Тюмени завершит легкоатлетический кросс

Спорт, 14:49 10 мая 2018

Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Соревнования по легкоатлетическому кроссу в рамках спартакиады высших учебных заведений пройдут в Тюмени 11 мая.

Состязания состоятся в Тюменском государственном университете (ул. Барнаульская, 41). Спортсмены пробегут дистанции 500 метров, 1 тыс. м, 3 тыс. м, 5 км (мужчины), 1 км (женщины).

Спартакиада стартовала в январе. За победу соревнуются семь тюменских вузов. Итоги спартакиады подведут сразу после финальных испытаний, сообщает тюменский городской многопрофильный центр.

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# легкая атлетика , спартакиада вузов

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