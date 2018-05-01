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В Тюмени пройдет турнир по футболу памяти Фармана Салманова

Спорт, 13:54 11 мая 2018

Фарман Салманов/фото из архивов НАО «СибНАЦ»

Турнир по футболу памяти Героя Социалистического труда Фармана Салманова среди ветеранов спорта пройдет на стадионе "Геолог" 12 мая. Открытие - в 10 часов. 

По информации организаторов, в 2018 году состязания посвящены 70-летнему юбилею тюменской геологии.

За кубки и медали турнира будут бороться шесть ветеранских команд из Тюмени, Тюменского района, Ялуторовска и Артемовского.

Вход на турнир свободный.

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# турнир , Фарман Салманов , футбол

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