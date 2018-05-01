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В детских садах Ишимского района появятся дополнительные группы

Общество, 14:05 14 мая 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Маленькие жители Ишимского района на 100% обеспечены местами в детских садах. Это стало возможным в том числе и благодаря открытию новых групп в учреждениях дошкольного образования.

В 2017 году в ходе рабочего визита в Ишимский район губернатора Тюменской области Владимира Якушева было принято решение о выделении из областного бюджета 15 млн рублей на исполнение современных требований, предъявляемых к образовательным учреждениям, а также на обеспечение дополнительных мест в детских садах.

Средства были выделены в том числе на монтаж систем видеонаблюдения в школах района. В текущем году все 27 помещений, входящих в структуру образования Ишимского района, оборудуют камерами видеонаблюдения.

Проведенные ремонтные работы в детских садах района позволили открыть новые группы, а значит увеличить количество маленьких детсадовцев. Новая группа на 20 детей появилась в Стрехнинском детском саду, на очереди - Плешковский детский сад на 25 мест. В селе Гагарино Ишимского района детскому саду отдали второй этаж помещения, где он расположен. Расширение площади позволит увеличить число юных воспитанников на 50 человек. У сельских ребятишек уже появилась релакс-комната, свой маленький спортивный зал и музей.   

"Требования, предъявляемые к образовательным учреждениям Роспотребнадзором, пожтехнадзором, Росгвардией, будут выполнены в полном объеме, - отметил начальник отдела образования администрации Ишимского района Андрей Штефан. - Дети, проживающие в Ишимском районе, будут находиться в еще более комфортных и безопасных условиях, у многих дошколят появится возможность ходить в детский сад, ведь здесь появятся новые места".

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" ﻿

Инна Кондрашкина

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# антитеррор , Владимир Якушев , детский сад , Ишимский район

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