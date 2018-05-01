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В Боровском тушили траву в районе стадиона

Происшествия, 15:10 15 мая 2018

Пожар. Фото администрации Тюменского района

Возгорание травы в опасной близости от стадиона и железной дороги в Боровском ликвидировали пожарные 14 мая, сообщает штаб ГО и ЧС администрации Тюменского района. 

С 29 марта в районе зафиксировано три лесных и восемь ландшафтных пожаров.

В Каменском муниципальном образовании 14 мая очаг возгорания находился в 1 км от села Каменка, в Горьковском – в 0,5 км от Горьковки, в Андреевском – в 0,5 км от СНТ "Солнечное".

Горела трава в деревне Якуши, селе Муллаши.

Общая площадь лесных пожаров составила 10,6 га, ландшафтных пожаров – 114,9 га.

К ответственности привлечены два должностных и 11 физических лиц.

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# лесные пожары , Тюменский район

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