В Боровском тушили траву в районе стадиона

Пожар. Фото администрации Тюменского района Пожар. Фото администрации Тюменского района

Возгорание травы в опасной близости от стадиона и железной дороги в Боровском ликвидировали пожарные 14 мая, сообщает штаб ГО и ЧС администрации Тюменского района.

С 29 марта в районе зафиксировано три лесных и восемь ландшафтных пожаров.

В Каменском муниципальном образовании 14 мая очаг возгорания находился в 1 км от села Каменка, в Горьковском – в 0,5 км от Горьковки, в Андреевском – в 0,5 км от СНТ "Солнечное".

Горела трава в деревне Якуши, селе Муллаши.

Общая площадь лесных пожаров составила 10,6 га, ландшафтных пожаров – 114,9 га.

К ответственности привлечены два должностных и 11 физических лиц.