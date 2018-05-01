Тюменские депутаты выступили за ужесточение наказания для пьяных водителей

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Наказание автомобилиста за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения должно быть значительно более жестким, чем существует сегодня.

С таким предложением на заседании комитета Тюменской областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению выступил начальник УГИБДД МВД России по Тюменской области Михаил Киселев.

В первом квартале 2017 года по вине водителя, который находился в состоянии опьянения, совершенно 29 дорожно-транспортных происшествий. Более двухсот подвыпивших водителей задержано повторно при проведении контрольно-надзорных мероприятий.

"Существующие меры не сдерживают людей - штраф или 180 часов принудительных работ, - отметил Михаил Киселев. - А вот если он сядет в тюрьму года на два не условно, а реально, а за повторное нарушение и на все пять лет, будет лишен прав управлять автомобилем пожизненно, а само транспортное средство будет изъято… Вот тогда человек задумается. Конечно, это тоже не панацея, но точно средство стабилизации обстановки и на дорогах Тюменской области, и на дорогах Российской Федерации".

Большинство депутатов областной думы, принявших участие в обсуждении этого вопроса, выступили за ужесточение наказания за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. "Это общая тенденция, - заявил председатель комитета Фуат Сайфитдинов, комментируя итоги заседания. - И мы в свой кодекс вносим достаточно много изменений, чтобы увеличить ответственность водителей, и то предложение, которое прозвучало от руководителя ГИБДД, оно на самом деле имеет право на жизнь, и сегодня актуально. Потому что те меры, которые принимаются, видимо, недостаточны. Люди не до конца понимают, что они представляют опасность для окружающих и своих близких. Сегодня звучат предложения изымать автомобиль, увеличить срок наказания, предусмотреть уголовную ответственность, особенно тех, кто повторно сел за руль в пьяном виде. И эти предложения именно сегодня актуальны".

В целом депутаты отметили некоторое улучшение ситуации на тюменских дорогах. На 24% снизилось количество происшествий, допущенных вследствие пренебрежения правилами перестроения или расположения автомобиля на проезжей части, на 11,8% снизилось количество выездов на встречную полосу движения, приведших к ДТП, на 62,5% - нарушения правил обгона, на 42,9% - неподчинения сигналам светофора. Принятые с начала года меры профилактики позволили, по данным ГИБДД, на 30% уменьшить число погибших участников дорожного движения – с 50 до 35 человек.

Фуат Сайфитдинов отметил, что разговор о мерах по обеспечению безопасности дорожного движения прошел в рамках подготовки форума по безопасности дорожного движения, который пройдет в конце мая. "Конечно, наказание за опасное поведение на дорогах должно быть жестким и неизбежным, но все-таки главное сегодня – это профилактика нарушений, - подытожил он. - И мы сегодня в большей степени говорили о профилактической работе, которую надо начинать в детском саду, в школе. К этой работе надо больше привлекать и общественные объединения, и школы, и институты. В этом смысле у нас работы непочатый край. Мы многое должны сделать для повышения культуры и пешехода, и водителя. Мы должны добиваться, чтобы за рулем не было пьяных и наркоманов".

Борис Олейник