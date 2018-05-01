Тюменская область продолжит поддержку молодых и многодетных семьей

Ольга Кузнечевских. Фото admtyumen.ru Ольга Кузнечевских. Фото admtyumen.ru

Тюменская область намерена поддержать инициативы президента России Владимира Путина, направленные на поддержку семей с детьми, в том числе молодых и многодетных.

Об этом на торжественном приеме, посвященном Международному дню семьи, заявила заместитель губернатора, директор областного департамента соцразвития Ольга Кузнечевских.

"Президент объявил с 2018 года старт десятилетию детства. Глава государства определил основные направления развития, они касаются демографии, здравоохранения, образования, жилья, городской среды, экологии. Поставлена амбициозная задача - снизить число бедных в два раза, повысить уровень рождаемости, увеличить темпы строительства жилья для семей. Тюменская область поддерживает этот курс и многое уже делается в нашем регионе", - сказала она.

В области растет количество вводимого жилья, а жилищные условия ежегодно улучшают более тысячи семей. Совершенствуется система здравоохранения, действует благотворительный проект "Ключ к жизни", строится современный госпиталь "Мать и дитя". В планах – модернизация детских поликлиник и завершение процесса информатизации системы здравоохранения.

Региональное правительство уделяет серьезное внимание и системе образования. С 2014 года в области открылись четыре современных школы и 10 детских садов, строятся спортивные объекты, совершенствуется система дополнительного образования, более 3 тыс. детей становятся победителями предметных олимпиад различных уровней, действуют клубы робототехники и школьные роболабы. На базе детского технопарка "Кванториум" обучаются не только дети, но и педагоги.

"Развитие детей и молодежи по современным техническим направлениям доступно не только в городах, но и в сельских территориях. Тюменские детские загородные лагеря и центры предлагают новые программы, ведется серьезная работа по обеспечению интернет-безопасности. Мы стараемся помочь семьям в воспитании достойных граждан нашего региона и страны", - подчеркнула Ольга Кузнечевских.

Еще одно направление – работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Помогают общественные, социальные некоммерческие организации и неравнодушные граждане. 96% таких детей сегодня воспитываются в семьях.

Ольга Кузнечевских отметила, что за последние пять лет количество семей с детьми в Тюменской области увеличилось на 50%. В регионе их 235 тыс., в том числе 90 тыс. молодых семей. В 2017 году в семьях родились около 8 тыс. первенцев, около 2 тыс. семей стали многодетными.

Многодетных семей за последние десять лет стало почти в 3 раза больше. Сегодня их 23,6 тыс., из них 18,4 тыс. семей воспитывают трех детей, 3,6 тыс. семей — четырех детей, около 1,5 тыс. семей воспитывают пять и более детей. Всего в многодетных семьях воспитываются более 78 тыс. детей.

Любовь Голышева