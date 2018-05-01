Долговечная кровля и безопасная проводка: как проходит ремонт в тюменских многоэтажках

Ремонт дома 2а по ул. Моторостроителей в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия". Ремонт дома 2а по ул. Моторостроителей в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия".

В Тюмени с наступлением тепла активизировалась работа по реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов. В рамках первого краткосрочного плана, рассчитанного до 18 октября 2018 года, отремонтированы уже 200 из 380 многоквартирников. В 180 домах строительно-монтажные работы продолжаются.

Как проходит капитальный ремонт, тюменские журналисты увидели на примере дома № 2а на ул. Моторостроителей. Здесь в здании 1994 года постройки подрядчики заменили систему электроснабжения дома и завершают капитальный ремонт крыши. Полностью закончить работу строители планируют к июлю 2018 года.

По словам генерального директора субподрядной организации ООО "Квадрум" Валерия Токарева, старая кровля износилась на 60-70%. До ремонта она представляла из себя многослойное покрытие. "Здесь около восьми слоев рубероида, им покрывали крышу, чтобы она не бежала. Старая кровля была как губка, между слоями чувствовалась влага", - рассказал он.

После демонтажа старого покрытия строители делают новую цементно-песчаную стяжку с армированием, грунтуют ее битумным праймером Техниколь и покрывают двумя слоями унифлекса. Общая площадь кровли превышает 1,5 тыс. кв. м. Договором также предусмотрена замена ограждения, обшивка парапета из оцинкованной стали и замена водоочистных воронок. Строители установят также новые противопожарные двери и металлические лестницы выходов на кровлю. По заверению подрядчиков, новая кровля прослужит минимум 25 лет.

Что касается системы электроснабжения, то эти работы подрядчик уже завершил. С января по апрель специалисты ООО "Тюменьэлектрокомплект" полностью заменили старую внутридомовую алюминиевую электропроводку на новую медную. Все материалы для прокладки кабелей выполнены из негорючих материалов.

"В отличие от прошлой проводки новая выше по качеству, это только медный провод, не горючий, нет скруток. Мы установили новые щиты на этажах и вводно-распределительные устройства. Поставили энергоэффективные светодиодные светильники "Персей" с датчиками кратковременного включения", - рассказала генеральный директор компании Зинаида Даянова.

Фото ИА "Тюменская линия". Фото ИА "Тюменская линия".

У входов в подъезд установлены светодиодные светильники, которыми управляют специальные фотодатчики. Они потребляют меньше энергии и работают не постоянно.

Главный инженер ООО "Тюменьэлектрокомплект" Роман Даянов добавил, что сложность работы состояла в ограничении по времени. "Работать разрешали только в будни с 9 до 17 часов. Мы не имели права оставлять людей без света, поэтому делали все оперативно, спасибо жильцам за понимание", - отметил он.

Стоимость работ по капитальному ремонту дома составила 5,3 млн рублей. При этом 20% средств, необходимых на реализацию программы, выделятся из областного бюджета, остальную сумму платят собственники в фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

Любовь Голышева