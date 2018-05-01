Леопард Алекса, пострадавшая от браконьеров, принесла потомство

фото национального парка "Земля леопарда" фото национального парка "Земля леопарда"

Фотоловушки зафиксировали неожиданное пополнение в краснокнижном семействе редчайших кошек. В объектив камеры с котенком попала самка дальневосточного леопарда Алекса, чудом выжившая после браконьерской ловушки в Китае, сообщает национальный парк "Земля леопарда".

Пятнистая хищница под номером Leo 27F оказалась в металлической петле в 2014 году, когда покинула родину, преодолев российско-китайскую границу. Это оставило на теле леопарда кровавую рану. Обнаружившие ее на снимках с фотоловушек специалисты "Земли леопарда" были уверены, что надежды на спасение практически нет. Но позже, в 2016 году, пострадавшая кошка вновь оказалась в объективах камер, причем сразу с двумя котятами.

Алексе удалось не только избавиться от пут ловушки, но найти себе пару и выносить детенышей.

Кроме того, выяснилось, что Алекса вновь принесла на свет маленького дальневосточного леопарда. Автоматическая камера запечатлела, как самка проводит по заповедному лесу нового котенка, который, как и его мама, находится в прекрасной форме.

Но на этом интересные открытия не закончились.

Анализ данных фотомониторинга также показал, что Алекса судьбе наперекор смогла благополучно вырастить и воспитать предыдущий выводок.

Один из ее детенышей, уже взрослый, был зарегистрирован сразу несколькими камерами, после чего получил от специалистов собственные паспорт и идентификационный номер – Leo 115F.

"Обнаружение нового котенка Алексы и взрослого леопарда из ее предыдущего выводка стало для нас очень приятным событием, – отметил инженер-исследователь "Земли леопарда" Виктор Сторожук. – Она в очередной раз доказала, что дальневосточные леопарды – звери с невероятно пластичным поведением. Пройдя через невыносимую боль и проявив недюжинную силу воли, хищница все еще может успешно воспитывать котят, добывать для них пищу и защищать от врагов".