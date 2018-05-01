Рост промпроизводства в Тюменской области достиг восьми процентов

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Индекс промышленного производства в Тюменской области в апреле 2018 года составил 108,1%. Об этом сообщает областной департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

В такой отрасли, как добыча полезных ископаемых, индекс промпроизводства составил 101,7%, в обрабатывающих производствах - 111%, в обеспечении электроэнергией, газом, паром - 104,5%, в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов - 112,6%.

Напомним, что в 2017 году индекс промышленного производства в Тюменской области составил 102,6%. Наибольший рост в прошлом году продемонстрировали обрабатывающий сектор промышленности - 106,8%.

Только в 2017 году в регионе была успешно завершена реализация 11 крупных инвестиционных проектов по созданию, расширению и модернизации промышленных предприятий. В Тюменской области сохранены все основные формы государственной поддержки промышленных предприятий и предпринимателей.

В регионе продолжается реализация ряда новых крупных инвестпроектов, в число которых входят строительство нового завода по производству гормональных препаратов, завода по ремонту нефтеперекачивающего оборудования, создание нового производства на заводе "Тюменьремдормаш" и нового деревообрабатывающего комплекса в с. Исетском. Завершается создание производства по деревообработке в Уватском районе.

Планируется создание производства катализаторов для добычи нефти. Идет доработка проектов по строительству фабрик по производству картона и переработке полимерных отходов. Для размещения новых производств в области работают три индустриальных парка.

Евгений Бабенко