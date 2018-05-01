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Случайный прохожий и бригада скорой помощи спасли тюменца от переохлаждения

Общество, 16:38 21 мая 2018

фото областной больницы № 4 Ишима

Случайный прохожий пришел на помощь лежащему на земле в центре Тюмени мужчине 20 мая, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. 

"Пострадавший находится в сознании, только не может встать – отказали ноги", - сообщил очевидец диспетчеру скорой помощи.

Фельдшеры выяснили, что 57-летний мужчина в течение нескольких дней гулял по лесу босиком, ноги не раз промокали в холодной воде.

В результате на фоне переохлаждения у мужчины развилось локальное поражение нервной системы. В Областной клинической больнице № 2 пациента обследовали и оказали необходимую медицинскую помощь, после направили на амбулаторное лечение по месту жительства.

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# кома , переохлаждение , скорая помощь , шок

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