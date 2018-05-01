Житель Тюменской области грозился убить фельдшера за медлительность

Фото следственного комитета РФ Фото следственного комитета РФ

Житель Тюменской области напал на фельдшера. В селе Новопетрово Аромашевского района мужчина угрожал медику убийством – ему показалось, что женщина недостаточно быстро оказывает помощь его матери.

По факту угрозы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК, то есть угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает следственное управление СКР по Тюменской области, 17 мая на станцию скорой помощи поступил вызов к женщине в селе Новопетрово Аромашевского района. На место была направлена фельдшер Областной больницы № 11.

Прибыв по адресу, она стала оказывать помощь больной женщине. В это время сын пациентки, решив, что фельдшер действует слишком медленно, пригрозил медику убийством и ударил женщину по голове.