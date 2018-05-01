Региональные парламентарии соберутся на очередное заседание

фото: admtyumen.ru фото: admtyumen.ru

38 вопросов рассмотрят депутаты Тюменской областной думы шестого созыва на очередном заседании, которое состоится 24 мая.

Традиционно в начале заседания парламентарии утвердят кандидатов на должности мировых судей в муниципалитетах. Еще один кадровый вопрос в повестке дня - выбор уполномоченного по правам человека в Тюменской области. Сейчас на кресло омбудсмена претендуют трое: действующий омбудсмен Сергей Миневцев, полковник внутренней службы в отставке Павел Кусков и общественник Юрий Рябцев.

Далее народные избранники перейдут к финансовым вопросам. Так, им предстоит рассмотреть информацию управления Федеральной налоговой службы о поступлении налоговых платежей, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Предполагается, что депутаты в окончательном чтении примут исполнение бюджета за 2017 год и рассмотрят исполнение бюджета в первом квартале текущего года.

Екатерина Исаева