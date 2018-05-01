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Подростки Тюменского района выйдут на летние работы

Общество, 12:36 26 мая 2018

Фото администрации Тюменского района

Более двух с половиной тысяч несовершеннолетних будет трудоустроено летом 2018 года в Тюменском районе.

Подростки традиционно займутся благоустройством сел и деревень, в которых проживают. 

Напомним, в Тюменском районе есть единый перечень возможных видов работ для несовершеннолетних - ребята могут стать помощниками педагога-организатора, инструктора по спорту, культорганизатора, делопроизводителя, библиотекаря, экскурсовода. Есть вакантные места для желающих заняться озеленением, уборкой дворов.

В 2018 году, как пишет "АиФ - Западная Сибирь",  при трудоустройстве несовершеннолетних есть несколько нововведений - ребята не только работают, но и воплощают в жизнь свои социально значимые проекты. 

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