Подростки Тюменского района выйдут на летние работы

Фото администрации Тюменского района Фото администрации Тюменского района

Более двух с половиной тысяч несовершеннолетних будет трудоустроено летом 2018 года в Тюменском районе.

Подростки традиционно займутся благоустройством сел и деревень, в которых проживают.

Напомним, в Тюменском районе есть единый перечень возможных видов работ для несовершеннолетних - ребята могут стать помощниками педагога-организатора, инструктора по спорту, культорганизатора, делопроизводителя, библиотекаря, экскурсовода. Есть вакантные места для желающих заняться озеленением, уборкой дворов.

В 2018 году, как пишет "АиФ - Западная Сибирь", при трудоустройстве несовершеннолетних есть несколько нововведений - ребята не только работают, но и воплощают в жизнь свои социально значимые проекты.