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Тюменцев приглашают на выставку "Покаяние командира стрелковой роты"

Общество, 13:24 27 мая 2018

"Бессмертный полк" Остапа Шрубы. Фото информационно-библиотечного центра для молодежи

Увидеть работы известного тюменского художника Остапа Шруба можно в  Информационно-библиотечном центре для молодежи по Червишевскому тракту, 15.

Серия портретов-воспоминаний о погибших товарищах была названа художником "Покаяние командира стрелковой роты".

Организаторы особенно надеются, что посмотреть работы тюменского мастера придет молодежь. Выставка будет открыта для посетителей до конца мая, вход бесплатный, пишет "Вслух.ру". 

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