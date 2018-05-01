Американский боец Джеффри Монсон получил российское гражданство

static.boxrec.com static.boxrec.com

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому бойцу Джеффри Монсону. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Монсон родился и вырос в США. Выступал в смешанных единоборствах, одержал 58 побед при 24 поражениях и одной ничьей. Боец имеет черный пояс по бразильскому джиу-джитсу.

До него российское гражданство получили боксер Рой Джонс — младший, сноубордист Вик Уайлд, баскетболист Роберт Джон Холденактер, актер Стивен Сигал и художник Юрий Куперман.