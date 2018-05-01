Погода осложняет посевные работы в Тюменской области

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Дождь и град фактически сорвали посевные работы 29 мая в хозяйствах Абатского и Армизонского районов. В результате земледельцы Абатского района выполнили суточную норму всего на 13%, засеяв 400 га вместо 2,8 тыс. запланированных.

Посевные агрегаты в Армизонском районе засеяли четверть запланированного – 400 га из 1,7 тыс. Оба района с начала весенне-полевых работ выполнили план на 54%. В хозяйствах Нижнетавдинского района, где 29 мая пролетал снег, суточная норма выполнена на 76% - засеяно 1,7 тыс. га при плане 2,3. Всего с начала посевной здесь засеяно 20,2 тыс. га из 35,8 (57%).

В минувшие сутки только три района сумели перевыполнить суточную норму. Земледельцы Юргинского района при плане 1,1 тыс. га засеяли 1,6 тыс – 150%. Всего в этом районе засеяно яровыми культурами 18,2 тыс. га при плане 28,9 (63%). В Голышмановском районе за сутки засеяли 2,7 тыс. га при плане 2,4 тыс га – 112%. Всего здесь засеяно 37 тыс. га при плане 68,3 (54%). Позволила погода поработать и хлеборобам Исетского района, они выполнили суточную норму на 101%. Всего здесь план выполнен на 51%.

Несколько поправили свои дела хозяйства Тюменского района, засеявшие в минувшие сутки 1,7 тыс. га – 100% суточной нормы. Всего с начала посевной кампании здесь засеяно 13,2 тыс. га из 28 запланированных (47%).

В Тюменской области, по данным департамента АПК, на 30 мая засеяно 492,7 тыс. га из 845,8 запланированных, что составляет 58%. В 2017 году на этот день план посевных работ был выполнен на 83%.

Посевная 2018 года, по словам заместителя губернатора, директора департамента АПК Владимир Чейметова, стала испытанием для всех. "Но я надеюсь, что мы с этим справимся", - заявил он. Эти надежды подкрепляются конкретными делами. Чтобы использовать для работы каждый погожий час, треть посевных агрегатов в Тюменской области переведены на двухсменный и круглосуточный режим. 51 агрегат хозяйства ввели в работу дополнительно после инвентаризации старых посевных комплексов. Хозяйство ведут выборочный посев на участках полей, куда может зайти техника, не дожидаясь пока подойдут пониженные участки. Повсеместно в хозяйствах увеличивается доля посева раннеспелых культур и сортов.

"Посевы культур, имеющие более длительный период вегетации, заменяется на более скороспелые, так как придется осуществлять сев за оптимальными сроками сева", - пояснил Владимир Чейметов.

Борис Олейник