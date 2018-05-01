ФК "Зенит" привезет в Тюмень большой фестиваль футбола

Фото из группы "Волонтерство Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте" Фото из группы "Волонтерство Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте"

Большой фестиваль футбола проведут в шести городах России футбольный клуб "Зенит" и "Газпромбанк". Тюмень попала в этот список - здесь праздник спорта пройдет 16 июня на площади 400-летия Тюмени.

Помимо Тюмени, в проект попали Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Саратов и Воронеж, сообщает "Советский спорт". Мероприятие рассчитано на детей в возрасте от 8 до 12 лет.

Клуб организует футбольную площадку, где всем участникам будет предложено выполнить различные задания от тренеров зенитовской Академии. Шесть лучших игроков с каждого этапа фестиваля пригласят в Петербург на тренировочный сбор, который пройдет с 1 по 12 августа в школе "Зенита".

На сбор также попадут шесть победителей онлайн-конкурса, главное условие которого - выполнить лучше всех видео-задания, записанные игроками молодежной команды сине-бело-голубых и "Зенита-2". Кроме футбольной площадки, на фестивале будет работать зона виртуальной реальности, где можно совершить экскурсию по стадиону "Санкт-Петербург", и другие развлекательные аттракционы.

В Тюмени уже готовятся принять это событие - в Центре добровольческого движения города набирают волонтеров для регистрации гостей и работы на зонах активностей. Каждый волонтер получит в подарок брендированную футболку. Больше информации можно узнать в группе Центра добровольческого движения Тюмени.